Wirbel um mögliche Plagiate bei Rede des MFG-Chefs

In einer „Ansprache an die Menschen“ richtete sich Gerhard Pöttler, Bundesgeschäftsführer der Liste Menschen, Freiheit und Grundrechte (MFG), per YouTube-Video vor einer Woche an die Öffentlichkeit. Weil weite Teile seiner darin geäußerten Ausführungen nahezu wortwörtlich an die Abschiedsrede eines inzwischen verstorbenen deutschen Vizekanzlers erinnern, könnte Pöttler nun ein Nachspiel drohen.