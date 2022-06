Die kleine Botin stellt viele Fragen

Ich stelle mir gern abends als Tagesabschluss selber ein paar Fragen. Dabei ist mir die Antwort weniger wichtig als die Fragen an sich. „Was wäre, wenn morgen plötzlich alle Probleme einfach so weg wären? Wie fühlt sich das an? Was wäre anders?“ So gelingt es mir, auch an harten Tagen mit einer schönen Vision einzuschlafen. Und manches Mal sogar mit einem „Wunder“ aufzuwachen, weil die Lösung plötzlich klar vor mir liegt.