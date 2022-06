Gottschalk & Krüger: „Supernasen“ sind wieder da!

Feierlich: „Wir kommen aus einer anderen Zeit. Heute ist ja alles so schnelllebig geworden, und deswegen mögen uns die Menschen noch immer“, sagten uns Mike Krüger und Thomas Gottschalk beim „Krone“-Treff (das große Interview lesen Sie am Montag in der „Krone“). Sie kamen auf Einladung der Lisa-Film nach Velden an den Wörthersee, um mit zahlreichen Fans während eines riesigen Remmidemmis tagsüber und am Abend im Casino das Revival der Supernasen-Filme zu feiern. Ganze 40 Jahre ist das nämlich schon her.