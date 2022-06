Medikamente: Viele schafften Krise nur „gedopt“

Dunkelziffer wohl doppelt so hoch

Die Dunkelziffer dürfte aber noch weit höher sein, und Experten beziffern sie gar mit 300.000. „Eine genaue Angabe ist in diesem Zusammenhang deshalb schwer möglich, da die Medikamentenabhängigkeit, wie keine andere Suchterkrankung, im Verborgenen stattfindet und die Betroffenen sehr lange sozial unauffällig bleiben“, so Wolfgang Preinsperger, Ärztlicher Direktor am Anton-Proksch-Institut.