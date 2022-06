Eisbären sind nicht auf Meereis angewiesen

Zahl der Eisbären sinkt weiter

Das Süßwasser-Eis bei den Gletschern, die ins Meer münden, könnte möglicherweise als ein „zuvor nicht bekanntes Klima-Refugium“ dienen. Die Studie zeigt zwar, wie einige Eisbären den Klimawandel überleben könnten, sagte Laidre. „Ich glaube aber nicht, dass der Lebensraum Gletscher eine große Zahl an Eisbären beherbergen wird. Es gibt einfach nicht genug davon.“ So wird die Zahl der Eisbären in der Arktis mit dem Klimawandel weiter sinken.