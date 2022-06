Eine echte Schweinerei

Von diesem Tierleid profitiert ein ganzes System. Das beginnt bei Billigstfleisch aus ausländischen Tierfabriken und endet mit Rabattaktionen für Fleisch in heimischen Supermärkten. All das setzt Bauern massiv unter Druck. Strohhaltung rechnet sich nicht, so einfach ist das. Und die Politik hält ihrer Klientel die Stange.