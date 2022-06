Genetik schwerer Covid-Krankheitsverläufe geklärt

Mehr als 1000 Risikogene identifiziert

Das Ergebnis, so die Wissenschafter: „Wir haben mehr als 1000 Risikogene in 19 Zelltypen identifiziert, die für 77 Prozent einer vererbbaren Gefährdung durch schwere Krankheitsverläufe verantwortlich sind.“ Es handle sich um 1370 sogenannte Single-Nukleotide-Polymorphismen, also Genvarianten, bei denen einzelne Erbgutbestandteile (SNPs) ausgetauscht sind.