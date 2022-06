Feuerwehr rettet Mann in Kindberg das Leben

Weiterer Brand in Lassing

Am späten Nachmittag kam es in Lassing zu einem weiteren großen Feuerwehreinsatz: Im Bereich Döllach fing ein Stallungsgebäude Feuer und beschäftigte zehn Feuerwehren mit Löscharbeiten. Die im Stall untergebrachten Kühe und Kälber konnten alle in Sicherheit gebracht werden.