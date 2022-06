Die kleine Henne auf der Suche nach verlorenem Ei

Aufklärung gibt es am Schluss

Wer das Ei schließlich findet, wo es war und wie es wegkam, wird am Schluss des 30-seitigen Buches geklärt. Die Reime sind kurz, prägnant und witzig. Sie werden von 22 liebevoll gestalteten Illustrationen untermalt, die alle auch von Martin Springer stammen. Motto der kleinen Henne: „Leg ich am Morgen schon ein Ei, hab’ ich den Rest des Tages frei!“

Bilderbuch: „Wo ist das Ei?“ von Martin Springer, Verlag INNSALZ 2022; 17,9 Euro