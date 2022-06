Klosterwald: Letzte Ruhestätte unter Bäumen

Wer sich unter schattigen Bäumen in freier Natur zur letzten Ruhe betten möchte, hat ab dem Spätsommer in Ochsenburg die Möglichkeit dazu. Denn mit der Baumbestattung im neuen Klosterwald am Rande der Landeshauptstadt wurde seitens der Diözese St. Pölten dem Wunsch nach alternativen Bestattungsmethoden Rechnung getragen. „Wir freuen uns, in Zukunft auch die Möglichkeit dieser Art der Naturbestattung bieten zu können“, freut sich Bischof Alois Schwarz anlässlich der Vertragsunterzeichnung.