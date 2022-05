Klima-Proteste gegen Krematorium für Haustiere

„Bello“, „Luna“ und Co. nach ihrem Tod einzuäschern, wird bei Tierbesitzern immer beliebter. In Traiskirchen im niederösterreichischen Bezirk Baden wird diesem Trend daher Rechnung getragen und ein Tierkrematorium samt Ruhestätte geplant. Vor Ort kommt das Vorhaben aber nicht bei allen gut an. Gegner bezeichnen es gar als „grob fahrlässig“.