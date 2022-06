„Wir lassen uns von Russland nicht erpressen“

Der Nationalrat hat am Mittwoch weitere Gesetzesbeschlüsse zur Bewältigung der Gaskrise im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine gefasst. Mit einer Novelle zum Gaswirtschaftsgesetz, der alle Fraktionen außer den NEOS zustimmten, werden sämtliche Speicheranlagen in Österreich zum Anschluss an das heimische Leitungsnetz verpflichtet. „Wir lassen uns von Russland und der Gazprom in der Art und Weise, wie wir unsere freien demokratischen Entscheidungen treffen, nicht erpressen“, betonte der Energiesprecher der Grünen, Lukas Hammer.