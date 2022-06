Motorradfahrer kollidierte mit einer Hirschkuh

Gegen 09.50 Uhr war der 56-Jährige aus dem Bezirk Zell am See in Salzburg mit seinem Motorrad auf der Gemeindestraße Künsten in Schöderberg in Fahrtrichtung Schöder unterwegs. Plötzlich wechselte unmittelbar vor ihm eine Hirschkuh die Fahrbahn. Der Biker konnte die Kollision nicht mehr verhindern.