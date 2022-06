„Unter Schröcksnadel wäre einiges anders gelaufen“

Immer unterwegs

Fad wird dem früheren Slalomspezialisten, der in den 1990er-Jahren auch große Erfolge auf der U.S. Pro-Ski Tour feierte, aber nicht. „Eigentlich dachte ich ja, dass ich nach dem Ende meiner Karriere als Skitrainer weniger in der Weltgeschichte herumreisen würde“, grinst „Mätti“. „Dem ist aber absolut nicht so. Da ich viele Vorträge halte und mit Sportlerinnen und Sportlern aus verschiedenen Bereichen und Ländern zusammenarbeite, bin ich fast noch mehr unterwegs als früher.“