Goalgetter Helly übersiedelt in die 2. Klasse

Neben den wenigen Freizeitminuten auch ein Mitgrund, warum der Rechtsfuß ab nächster Saison kürzertreten und für Maria Anzbach in der 2. Klasse angreifen wird: “Dort trainiere ich zweimal in der Woche, brauche zehn Minuten zum Platz und habe dann abgesehen vom Auto auch mehr ,Tank‘ für meine Liebsten!„ Am Samstag will sich Helly mit Mauer in der letzten Runde aber noch Rang zwei und das Play-off-Ticket um den Ostliga-Aufstieg schnappen: “Ich hätte mich gerne mit dem Titel verabschiedet, nun wollen wir uns über diesen Weg qualifizieren.„ Mit Mauer stand man nach der Hinrunde noch ganz oben, nun beträgt der Abstand auf Meister Donaufeld 17 (!) Punkte: “Ein verkorkstes Halbjahr" Lukas Schneider