Ein Gratis-Eis für alle Schüler am RaiffEIStag

Die Schüler des Landes haben sich nach den Corona-Herausforderungen des vergangenen Jahres mehr denn je eine Belohnung verdient. Zum Schulschluss am 1. Juli feiern die niederösterreichischen Raiffeisenbanken deshalb den Start in die Sommerferien mit dem RaiffEIStag. Kommen Sie mit Ihren Kindern oder Enkelkindern in einer Filiale in Ihrer Nähe vorbei und holen sich ein Gratis-Eis (oder einen Eisgutschein) für den fleißigen Nachwuchs!