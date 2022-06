Vaschauners Triplepack sichert den Klassenerhalt!

Treibach jubelt - Wels ist geschockt! Der Aufsteiger aus Kärnten feierte einen 3:2-Sieg über Kalsdorf und bleibt somit auch in der kommenden Saison in der Regionalliga Mitte. Der FC Wels hingegen muss nach dem 1:3 beim SC Weiz absteigen. Die weiteren Ereignisse gibt es bei uns in der neuen Sendung der 3. Liga.