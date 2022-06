Justiz ermittelt nach Razzia in Wolfsberg

Nach einer Razzia der Finanzpolizei am vergangenen Freitag in Wolfsberg (die „Krone“ hat berichtet), laufen die Ermittlungen der Justiz mittlerweile auf Hochtouren. Während ein hauptverdächtiger Österreicher in Untersuchungshaft sitzt, sichten die Ermittler unzählige Unterlagen und Datenträger. Es sollen Mitarbeiter als Teilzeitkräfte angemeldet worden sein, sie aber über Umwege mehr Geld erhalten haben.