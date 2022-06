LH bezeichnet Lage der ÖVP als „herausfordernd“

Insgesamt „herausfordernd“

In Tirol steht im Herbst eine Landtagswahl an. Stelzer: „Da überlegt man sich als 68-Jähriger, ob man noch einmal fünf Jahre dranhängt.“ Dass die politische Gesamtwetterlage für die ÖVP insgesamt „herausfordernd“ ist, bestreitet auch Stelzer nicht. Immerhin jagt eine ÖVP-Affäre die nächste – Stichworte: Wirtschaftsbund-Inserate, Seniorenbund-Coronahilfen und zuletzt die Rechnungshof-Kritik an den Parteifinanzen. „Da gibt es nichts schönzureden“ , sagt der LH.