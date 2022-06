Das verrät Versace über Hochzeitskleid von Spears

Es war wohl die Märchenhochzeit, die Britney Spears sich in all den Jahren erträumt hat, als ihr unter der Vormundschaft ihres Vaters alle Rechte genommen waren. Für das Traumkleid, in dem die Sängerin am 9. Juni auf ihrem Anwesen in Kalifornien vor den Altar schritt, engagierte sie ihre liebe Freundin Donatella Versace.