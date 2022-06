Ungarn sichert jetzt unsere Treibstoffversorgung

Nach dem Unfall in der OMV-Raffinerie in Schwechat, bei dem in der vergangene Woche die Hauptdestillationsanlage beschädigt wurde, hat das Unternehmen nun ein neues System eingeführt, das die Versorgung mit Treibstoffen in Österreich gewährleisten soll. Neben der verstärkten Produktion in den anderen Raffinerien des Konzerns stellt Ungarn seine Reserven für Österreich zur Verfügung.