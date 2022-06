Kurt Seinitz: „Die Welt ist aus den Fugen geraten“

Nun hast du ein Buch geschrieben. Was hat dich dazu veranlasst?

Es gab zwei Momente, in denen ich mir dachte: was für ein Jahrhundert! Das wurde dann der Titel meines Buches. Einmal die Corona-Demonstrationen, auf denen der Impfstoff als „Globalisierungsdreck“ bezeichnet wurde. Ich dachte: Was hat die Entwicklung eines Impfstoffs in Rekordzeit mit Globalisierung zu tun? Was geht in den Köpfen dieser Menschen vor? Der zweite Moment war der russische Einmarsch in der Ukraine. Ich dachte mir: Was geht in Putin vor? Das war dann der Anstoß, mit dem Schreiben zu beginnen. Insofern ist Putin der Vater meines Buchs.