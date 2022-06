„Schließung ist ein Foul an der Bevölkerung!“

Geht es nach den Plänen von Justizministerin Alma Zadić werden in den drei zweisprachigen Bezirksgerichten in naher Zukunft die Lichter ausgehen. Das stößt nicht nur einigen Landespolitikern sauer auf, sondern auch den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden. „In Zeiten wie diesen ist das eine Frechheit!“, meint Bleiburgs Stadtchef Stefan Visotschnig (SP). Die geplante Schließung bedeute nicht nur eine Schwächung des ländlichen Raumes, auch der ökologische Fußabdruck würde dadurch deutlich größer werden. „Eine funktionierende Institution zu schließen, ist ein klares Foul an der Bevölkerung!“, kritisiert Visotschnig.