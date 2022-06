Zweisprachige Gerichte: „Signifikante Ausweitung“

Zweisprachigkeit am Landesgericht

Im Justizministerium spricht man von „Zusammenlegung und signifikanter Ausweitung der zweisprachigen Gerichtsbarkeit in Kärnten/Koroška“. Das stimmt, denn auch das Landesgericht wird zweisprachig. Wörtlich heißt es: „An folgenden Standorten werden zweisprachige Kompetenzzentren eingerichtet, die sämtliche Serviceleistungen auch in slowenischer Sprache anbieten: Landes- und Bezirksgericht Klagenfurt, Bezirksgericht Villach, Bezirksgericht Völkermarkt.“