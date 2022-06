Felslawine: Bergung von Soldat wird Tage dauern

„Alpinpolizisten sind oben an der Unglücksstelle, und auch das Bundesheer kommt“, schilderte Polizeisprecher Stefan Eder am frühen Freitagnachmittag gegenüber der „Krone“. Die Bergung des Verschütteten wird aufgrund des unzugänglichen Unfallortes zum Kraftakt und muss nun von den Einsatzkräften genau geplant werden. Selbst ein erfahrener Bergretter sagt: „Ich bin schon lange dabei, aber so etwas habe ich noch nicht gesehen!“