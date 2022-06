Von Felslawine begraben: Suche vorerst abgebrochen

Der Einsatz wäre zu gefährlich: Die Suche nach jenem 30-jährigen Kletterer, der am Donnerstag im Tiroler Kaisergebirge von einer gewaltigen Felslawine erfasst und verschüttet worden war, musste noch am Donnerstag aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Hoffnungen, den jungen Mann noch lebend bergen zu können, sind verschwindend gering. Am Freitag wird die Lage von Experten neu beurteilt.