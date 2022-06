Rebel Wilson outet sich und stellt Freundin vor

„Durch gemeinsamen Freund“ kennengelernt

Von Agruma ist bislang nur bekannt, dass sie in Los Angeles lebt und ihr eigenes, nachhaltiges Fashionlabel - Lemon Ve Limon - besitzt. Laut eines Bekannten von Wilson hatten sich die beiden Frauen „durch einen gemeinsamen Freund getroffen“ und haben danach regelmäßig telefoniert: „Sie haben sich so erst einmal richtig kennengelernt“, verriet dieser dem „People“-Magazin. „Rebel befindet sich an einem fantastischen Punkt in ihrem Leben - ich habe sie niemals glücklicher gesehen.“