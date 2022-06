Kulinarischer Hochgenuss beim Food Fluencer Award

Bei einem spannenden Panel-Talk sprechen am Samstag bekannte Food Influencer über ihre Arbeit, den Umgang mit der Branche und den Herausforderungen mit Social Media. Das Publikum im Wiener Museumsquartier erhält spannende Einblicke in die Arbeitsweise der Food Influencer und es wird so manch interessantes Details rund um den Beruf ausgeplaudert. Ein Muss-Termin für alle, die sich für kulinarische Entwicklungen der digitalen Food-Szene und aktuelle Food-Trends begeistern.