Wieder ein Drogentoter? Leblos in Wohnung gefunden

Erst vergangene Woche wurde ein 28-Jähriger von seiner Freundin leblos im Bett liegend in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden. Die Todesursache: Übermäßiger Drogenkonsum. In der Nacht auf Donnerstag dann der nächste Drogentote! Ein Klagenfurter hat seinen 40-jährigen Nachbarn leblos in dessen Wohnung aufgefunden. Trotz sofort erfolgter Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.