Titan BM15 ist das erste Notebook „made in Russia“

Wobei „made in Russia“ beim Bitblaze Titan BM15 relativ ist: Der exotische Hauptprozessor vom Typ Baikal M, der in dem Gerät zum Einsatz kommt, wurde beim Chipspezialisten TSMC in Taiwan gefertigt - und der verkündete erst kürzlich, keine hoch entwickelten Prozessoren mehr nach Russland liefern zu wollen. Damit ist der Hersteller beim Titan BM15 vorerst auf die vorhandenen Lagerbestände angewiesen.