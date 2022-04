Russische Mobilfunker stehen vor massivem Problem

Huawei kommt nicht ohne US-Chips aus

Vom Huawei-Rückzug aus Russland berichtete die russische Ausgabe des Wirtschaftsmagazins „Forbes“. Hintergrund sind die westlichen Sanktionen gegen Putins Russland. Zwar beteiligt sich China nicht daran, allerdings ist Huawei von US-Ausfuhrbeschränkungen betroffen. So dürfen beispielsweise keine Chips mit US-Technologie in Russland verbaut werden, die in Mobilfunklösungen von Huawei zum Einsatz kommen.