Dicke Luft zwischen Salzburg und München

„Natürlich verfolge ich die Blockabfertigung noch weiter“, so Schnöll zur „Krone“. Und er nimmt die Bayern auch in die Pflicht. In München werde die Grenzregion stiefmütterlich behandelt. „Ich erwarte mir von Deutschland mehr Unterstützung“, so Schnöll. Weil Salzburg mit dem Verkehrsproblem nicht alleine dasteht sondern auch viele Grenzorte in Bayern betroffen sind, kommt es heute zu einem Verkehrsgipfel. Der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter wird daran, trotz Einladung, aber nicht teilnehmen.