Tanners Generalsekretär verlässt wohl Ministerium

Kandlhofer soll im Jahr 2020 Anteile an der Gesellschaft Hydrotaurus C-Tech an Orasch verkauft haben und gleichzeitig einer der vehementesten Befürworter einer neuen Großkaserne auf dem Flughafen-Areal (gewesen) sein, wie die „Kleine Zeitung“ vor einigen Tagen berichtete. Ein Sprecher aus dem Ministerium argumentiert gegenüber der Zeitung damit, dass es keine „vertraglichen Beziehungen zwischen dem Ministerium und den beteiligten Firmen gibt“. Lilihill-Sprecher Gerhard Seifried wird mit den Worten zitiert: Es sei „völlig unzulässig, einen Zusammenhang zwischen der Tätigkeit der Hydrotaurus C-Tech und etwaigen Projekten am Airport Klagenfurt herzustellen“.