Mut „zu gründen“ seit 100 Jahren ungebrochen

13.000 Betriebe

Seitdem hat sich das größte Bundesland als starker Wirtschaftsstandort etabliert. „Wir haben den wirtschaftspolitischen Turbo gezündet. Mit der Gründung der NÖBEG 1969 gelang es, bei den Finanzierungen mit 1,6 Milliarden Euro eine beträchtliche Hebelwirkung zu erzielen“, betont Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. Auch in Zeiten der Pandemie war der Gründergeist ungebrochen: „In den vergangenen zwei Jahren sind rund 13.000 Betriebe entstanden“, verweist Danninger auf einen NÖ-Anteil von 19 Prozent an österreichweiten Firmengründungen. „Derzeit vergeben wir gut ein Drittel der Haftungen an Gründer“, erklärt NÖBEG-Geschäftsführerin Doris Agneter. Mit dem NÖ-Beteiligungsmodell konnten so Finanzierungen in der Höhe von 405 Millionen Euro für rund 800 Betriebe genehmigt werden.