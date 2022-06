„An der Stelle gab es 20 Jahre lang kein Problem“

Eine Gewitterzelle mit starkem Hagelschlag hat am Montagabend gegen 21.15 Uhr im Süden von Mittersill, also vor der Gemeinde, mehrere Murstöße ausgelöst. Es war starker und intensiver Schauer. Im Rieselreitergraben hat sich der größte Murstoß ereignet. Die Straße ist dort auf einer Länge von 700 Metern und bis zu drei Meter hoch verschüttet worden. Unmittelbar danach sind die Einsatzkräfte und unsere Mannschaft ausgerückt. An der Randzone waren fünf Pkw betroffen. Es gab keinen Personenschaden, nur Sachschaden. Die Fahrzeuge konnten danach auch weiterfahren. Insgesamt sind durch die Muren acht Durchlässe verlegt worden, das sind teils große Gerinne. Das Wasser ist in großen Mengen runtergeschossen.