Foodsharing: Geteiltes Essen heißt doppeltes Glück

Familienauto musste einem Lager weichen

Die eingesammelten Lebensmittel verteilt die Familie dann. Frisches wechselt noch am selben Tag den Besitzer, Gefrorenes einmal die Woche. „Dafür haben wir uns extra eine neue Kühltruhe angeschafft“, erzählt Daniel. Die Tiefkühlware muss bei der Familie zuhause abgeholt werden – damit die Kühlkette nicht abreißt. Andere Waren liefern die Foodsharer auch zu Vereinsmitgliedern nach Hause, wenn es diese nicht zur Ausgabestelle schaffen. Der Rest holt ab – bei der Familie daheim in Kundl oder am Ausgabeplatz beim OBI in Wörgl. Der Wirkungskreis des Unterländer Vereins ist groß: „Sogar aus dem Zillertal kommen Leute zu uns abholen, wir haben auch schon nach Hall geliefert“, erzählt Dani.