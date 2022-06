Erfolg in Edmonton: Colorado Avalanche im Finale

Colorado Avalanche ist in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL im Eiltempo ins Finale um den Stanley Cup eingezogen. Das beste Team des Grunddurchgangs in der Western Conference gewann nach zwei Heimsiegen auch die beiden Auswärtspartien bei den Edmonton Oilers und entschied die „best of seven“-Serie mit 4:0-Siegen für sich. Colorado machte am Montag mit einem 6:5 nach Verlängerung den „sweep“ (Aufstieg in vier Spielen) perfekt.