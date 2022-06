Verletztem Schwan musste Bein amputiert werden

Tierschützer sind empört: Am Pfingstwochenende hat eine Tierfreundin an der Seepromenade in Mondsee einen verletzten Schwan gesehen und sofort mehrere Einsatzorganisationen angerufen, aber angeblich wollte niemand helfen. Nach einem Anruf bei der Wildtierhotline des über 30 Kilometer entfernten Tierschutzhofs Pfotenhilfe in Lochen machte sich sofort ein Einsatzteam auf den Weg, barg den Schwan und brachte ihn zum VetZentrum Anif, so die Pfotenhilfe. Dem verletzten Wasservogel musste ein bein amputiert werden.