Schlemmen mit dem Besten aus der Wachau

Unvergessliches Menü

Erich Mayrhofer vom Landgasthof Bärenwirt in Petzenkirchen, Hubert Kalteis vom gleichnamigen Gasthof-Restaurant in Kirchberg an der Pielach, Stefan Hueber, der „Wirt in Bründl“ aus St. Georgen an der Leys, zauberten ein unvergessliches Menü auf die Teller. Für die perfekte Weinbegleitung - sowie interessante Geschichten aus der Region - sorgten die „Hausherren“ Master of Wine Roman Horvath und Heinz Frischengruber.