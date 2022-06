Eine Tote bei Sturzflut und Sturm in Frankreich

Heftige Unwetter am Pfingstsonntag in Österreich erwartet

Für den Pfingstsonntag wurden auch in Österreich heftige Gewitter prognostiziert: Ausgehend vom Innviertel in Oberösterreich, dem Flachgau und Tennengau in Salzburg werden kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel erwartet, die sich bis nach Mitternacht nach Osten und Süden ausbreiten, berichtetet die ZAMG. Das heftigste Wetter wird in Oberösterreich zwischen 17 und 21 vom Innviertel bis zur Pyhrn-Eisenwurzen erwartet. Die stärksten Regengüsse werden voraussichtlich im Innviertel niedergehen, Sturm mit Spitzen von 80 km/h und darüber sei in allen Landesteilen wahrscheinlich, heißt es in der Warnung. Auch Hagel könne dabei sein.