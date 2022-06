Wegen Krankl: Alaba schenkt Arnautovic einen Elfer

Marko Arnautovic erzielte beim 3:0 in Kroatien am Freitag zum Nations-League-Auftakt sein 33. Tor für Österreichs Nationalteam. Nur noch ein magerer Treffer fehlt dem ÖFB-Star damit auf den legendären Hans Krankl, die Nummer zwei der ewigen ÖFB-Schützenliste. David Alaba verspricht deshalb seinem Kumpel am Montag zu helfen.