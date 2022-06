LIVE ab 20.45 Uhr: Österreich muss in Kroatien ran

Alaba ist bei Rangnick als Kapitän vorgesehen. Wer in Abwesenheit des Wieners die Schleife tragen wird, wollte der Coach nicht verraten. „Es soll ein Spieler mit genug Erfahrung sein.“ Der Spielführer werde von ihm und seinem Trainerteam, nicht von der Mannschaft bestimmt, stellte Rangnick klar. Auch in punkto Torhüter - infrage kommen Heinz Lindner, Patrick Pentz, Martin Fraisl - ließ sich der Deutsche nicht in die Karten blicken. „Dass es in Österreich zuletzt keine ganz klare Nummer 1 gegeben hat, ist mir bewusst. Jetzt müssen wir schauen, wer sich herauskristallisiert und wer am besten zu der Art, wie wir spielen wollen, passt.“ In den insgesamt vier anstehenden Länderspielen wird wohl jeder der drei Keeper Einsatzzeit bekommen, kündigte Rangnick an.