ÖFB-Boss: „Entscheidung für Rangnick war richtig“

„Kirche im Dorf lassen“

Der Erfolg in Osijek hatte sich laut Milletich schon in den letzten Tagen im Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf angedeutet. „Da hat ein ganz anderer Wind geweht.“ In Euphorie wollte der Verbandschef aber auch nicht verfallen. „Man muss schon die Kirche im Dorf lassen. Wir hatten am Anfang auch einiges Glück.“