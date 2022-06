Ausgerechnet Arnautovic trifft gegen Kroatien

Ausgerechnet Marko Arnautovic brachte die ÖFB-Elf am Freitag zum Auftakt der Nations League in Kroatien in Front. Sein Zaubertor war das erste in der Ära von Neo-Teamchef Ralf Rangnick - und das, obwohl der ÖFB-Star sogar schon mit einem Rücktritt kokettiert hatte.