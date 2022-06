Medien: Rangnick bejubelt, Kroaten „gedemütigt“

„BBC“:

„Ralf Rangnicks Amtszeit als Österreich-Trainer begann mit einem beeindruckenden Sieg in der Nations League in Kroatien. Rangnick hatte in der vergangenen Saison als Interimstrainer von Manchester United eine schwierige Zeit und verpasste die Qualifikation für die Champions League. Aber er begann seine Amtszeit in Österreich mit hervorragendem Stil und schlug die WM-Finalisten von 2018. Sein erstes Match hätte kaum besser laufen können.“