25. Album! Die Seer melden sich wieder zurück

Themen wie Sehnsucht, Liebe, Freundschaft und Trauer finden sich am neuen Album „Ring im See“. Das Abliefern der harmonischen Drei-Minuten-Songs erfolgt in einer Kontinuität, die im stürmischen Wasser des Musikgeschäfts auffällig ist und zur Kritik hinreißen lässt, dass sich viele der 550 Lieder im kuscheligen Plätschern ähneln und an Fließbandfertigung am Digitalmischpult erinnern.