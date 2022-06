Erstmals Oberösterreicher höchster Florianijünger

4500 Feuerwehren, in denen mit 350.000 Florianijünger ihren Dienst verrichten hören ab sofort auf sein Kommando: Rober Mayer (52), bisher „nur“ Chef der Florianijünger in Oberösterreich. In St. Pölten hat er sich am Tag vorm Pfingstsonntag in einer spannenden Wahl zum Bundesfeuerwehr-Kommandanten küren lassen. Sein Mitbewerber um den Posten, Dietmar Fahrafellner, Landesfeuerwehrchef in NÖ hatte anfangs gleich viele Unterstützter.