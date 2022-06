Garmisch: Zahl der Toten auf fünf gestiegen

Verdacht einer technischen Ursache

Gezählt wurden bisher fünf Tote - vier Frauen und ein Mann - und 43 Verletzte, drei davon schwer. Manche Fahrgäste mussten notoperiert werden. Am Freitag war noch von möglichen 15 Schwerverletzten die Rede gewesen. Weshalb die Waggons der Regionalbahn auf dem Weg nach München entgleist sind, ist weiterhin unklar. Sicher ist, dass ein Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug ausgeschlossen werden kann. Die Polizei ermittelt laut eigener Aussage in alle Richtungen. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sowie Experten und Expertinnen an der Unglücksstelle vermuten eine technische Ursache. Laut einem Bahnsprecher war die Strecke mit elektronischen Stellwerken und moderner Sicherungstechnik ausgerüstet.