Zugunglück in Bayern: Suche nach Ursache läuft

Nach dem schweren Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen nahe der Tiroler Grenze mit mindestens vier Toten am Freitag gehen am Samstag die Ermittlungen und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle weiter. Dort waren am Freitag zu Mittag mehrere Waggons der Regionalbahn auf dem Weg nach München im Ortsteil Burgrain entgleist. Mehrere Doppelstock-Wagen des Zugs kippten um, rutschten eine Böschung hinab und blieben direkt neben einer Bundesstraße liegen. Auch Tiroler Einsatzkräfte unterstützen vor Ort. Die Ursache des Unglücks war auch am Tag danach noch unklar.