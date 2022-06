Sorge um hochexplosive Lage in Chemiefabrik Asot

Hunderte Menschen verstecken sich derzeit in Luftschutzbunkern unter der Fabrik Asot in der ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk. Darunter sind auch einige Kinder. Die Lage ist dramatisch: Rund 200 Mitarbeiter der Fabrik harren in der Anlage aus, um die Reste der hochexplosiven Chemikalien bestmöglich zu sichern und professionell zu schützen, teilte das Unternehmen mit. Ein Großteil des gelagerten Stickstoffs sei schon aus dem Krisengebiet gebracht worden. Der in Österreich lebende ukrainische Oligarch Dimitry Firtasch befürchtet sogar ein zweites Mariupol.